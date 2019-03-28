NCC罰中天百萬、蔡政府要關韓？ 吳子嘉：明年把X官搞下台！

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（27日）以中天新聞台報導內容及其所涉營運行為，並以報導以關西機場和鳳凰展翅雲朵的新聞為由開罰100萬，還破例對單一新聞台做出7種處分的創舉，引發外界譁然。而一向大砲性格的美麗島董事長吳子嘉，昨晚也在中天《新聞龍捲風》表示新聞媒體是監督政府的第四權，永遠站在政府對立面，如果政府有工具處罰媒體的話，電視台就會因為被恐嚇，無法行監督功能。

至於此次NCC恐嚇根源為何？吳子嘉直言：「當然是來自蘇貞昌。」因為蘇貞昌不久前才點名痛批NCC毫無作為；但吳子嘉在《新聞龍捲風》中也想反問蘇貞昌，稱綠媒有個政論節目經常都找一個美國籍、被開除的共產黨人叫曹長青，天天在這邊罵蔡英文、台灣人，罵每一個人。

「美國人怎麼可以在台灣罵人？共產黨拿著美國人身分執照，還能領台灣的新台幣，我問你NCC有沒有開罰？NCC有沒有處理？完全沒有處理！」所以吳子嘉以4字形容NCC開罰中天之舉「欺善怕惡」，稱NCC與曹長青這一派人是互相袒護、掩護的關係。

(中時電子報)