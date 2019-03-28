始源（右）與陳意涵老友見面格外開心。（粘耿豪攝）

陳意涵身上的Salvatore Ferragamo卡其色絲質外套 建議售價11萬9000元，米色背心

建議售價2萬6500元，卡其色長裙建議售價6萬8900元，橘黃色蛇皮小包建議售價4萬900元，APUA棕色小牛皮厚底涼鞋建議售價3萬6900元。（粘耿豪攝）

義大利精品Salvatore Ferragamo進軍台北微風信義店，28日舉行開幕派對，邀來韓星崔始源站台，始源不免俗地用中文示愛：「大家好，我是崔始源，我很想妳們！」讓現場超過500位「台灣老婆」尖叫聲不斷。

始源一身帥氣淺色西裝，讓「老婆」們大喊「始源穿西裝最帥」，始源馬上笑回：「我知道！」他認為西裝對男生來說是一門重要時尚，要能穿出華麗又man的感覺。他也重視鞋子，一直都是Ferragamo男鞋Tramezza擁護者，「鞋子是有意義的，要穿去各個地方、重要場合。」始源不只研究男裝，也替「老婆」們物色漂亮包款與鞋子，至於心目中女生不可或缺的單品？他認為：「穿上去可以散發信心十足的，就是漂亮的單品了！」

陳意涵8年前曾與始源合作電視劇《華麗的挑戰》，兩人再會場上見面難掩開心情緒、互相擁抱，還擺出招牌手勢。2月當媽的她產後首度亮相，表示這次出來工作是跟兒子分開最久的一次，產後瘦身有成的她說可能因親餵母乳，體重才會迅速下降。

Salvatore Ferragamo台北微風信義店佔地約71坪，販賣女士系列服裝、包款、鞋款、皮件、絲巾、香氛等產品。店面以大理石及柱狀LED燈飾覆蓋，柔和的光線與地毯相襯，展現佛羅倫斯工藝自然、優雅、奢華的特質。慶祝開幕，微風信義店推出限量Studio系列多色拼接牛皮包款，有黑、粉以及灰褐色牛皮，包款內部的金屬配飾還刻了限量數字，專屬款式。

(中時 )