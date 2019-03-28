新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒，並提供掃墓民眾免費軟質水袋。

民眾上山前可索取裝水水袋，帶水上山，並注意人離火滅，確實澆滅金紙餘燼。火警初期一瓶水即可杜絕山林大火的發生。

新北市消防局第七救災救護大隊表示，清明期間分隊執行宣導「4不2記得」，宣導民眾掃墓防火的正確觀念。「4不2記得」，「4不」雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；「2記得」記得滅餘燼、記得收垃圾。

(中時 )