清明掃墓 新北消防派員公墓駐點警戒 19:082019/03/28 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝） 新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝） 新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒。（葉書宏翻攝） 新北市消防局第七救災救護大隊為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災，將於4月4日、5日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒，並提供掃墓民眾免費軟質水袋。 民眾上山前可索取裝水水袋，帶水上山，並注意人離火滅，確實澆滅金紙餘燼。火警初期一瓶水即可杜絕山林大火的發生。 新北市消防局第七救災救護大隊表示，清明期間分隊執行宣導「4不2記得」，宣導民眾掃墓防火的正確觀念。「4不2記得」，「4不」雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；「2記得」記得滅餘燼、記得收垃圾。 (中時 ) #民眾 #掃墓 #清明 #救災救護 #救災 推薦閱讀 清明掃墓注意恙蟲病 輕忽致死率恐5成 08:162019/03/25 社會 清明掃墓 基隆南榮公墓有免費公車 12:542019/03/26 社會 關心土石流潛勢區居民安危 南化玉山里辦防災座談會 23:592019/03/26 社會 2020選不選？親吳敦義人士：韓會在這天表態 00:122019/03/27 社會 澎湖清明包機空位 明起開放訂位 04:102019/03/27 社會 清明4天連假 中橫便道開放5時段 04:102019/03/27 社會 掃墓修祖墳挖出3條2公尺巨蟒 畫面好驚人 12:282019/03/27 社會 清明連假避塞車 首日下午、收假上午最好開 16:012019/03/27 社會 清明連假就怕濃霧來亂 陳玉珍要求早做準備 19:292019/03/27 社會 清明顧平安 新北市擴大辦理墓地防火宣導暨搶救演練 15:312019/03/28 社會 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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