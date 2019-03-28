溫昇豪出席Salvatore Ferragamo活動，穿海軍藍羊毛西裝建議售價8萬3900元，藍色印花襯衫

建議售價1萬6500元，ANDORRA黑色牛皮編織休閒鞋

義大利精品Salvatore Ferragamo進軍台北微風信義店，28日舉行開幕派對，除了韓星崔始源，還有溫昇豪、陳意涵、陳奕等名人站台。溫昇豪最近因主演的電視劇《我們與惡的距離》大受好評，聲勢更旺，他在活動上賣關子說：「高潮還沒開始！」劇透下禮拜才會有爆點。

他在《我們與惡的距離》中飾演無差別殺人案的被害者家屬爸爸，夫妻倆人關係因為兒子死亡降到冰點，忽略了劇中女兒「天晴」的感受，天晴在沒有父母關愛的環境下，和父母講話尖銳又衝動，想藉此吸引父母注意。撇開劇中緊繃的家庭關係，溫昇豪和女兒互動甜蜜蜜，他說前晚女兒還留語言訊息，傳給他說：「爸爸辛苦了，我先睡了。」讓他覺得超開心，「我們家庭是很有愛的，女兒在有愛的環境長大。」

溫昇豪今選穿羊毛西裝內搭了碎花襯衫，配合春夏氛圍，他說：「國外很多男人就是穿這種襯衫，然後胸前開幾個扣子，帶個項鍊這樣。我腳上的鞋子最特別的地方是，它是鏤空的，很符合品牌為地中海男性打造的穿著。」

與韓國男神始源同場，他笑說沒有壓力，「我們都要跟男神學習陽光、笑容。」有機會也會跟始源推薦《我們與惡的距離》，「我會跟他說『這是現在台灣最矚目的戲』。」

Salvatore Ferragamo台北微風信義店佔地約71坪，販賣女士系列服裝、包款、鞋款、皮件、絲巾、香氛等產品。店面以大理石及柱狀LED燈飾覆蓋，柔和的光線與地毯相襯，展現佛羅倫斯工藝自然、優雅、奢華的特質。慶祝開幕，微風信義店推出限量Studio系列多色拼接牛皮包款，有黑、粉以及灰褐色牛皮，包款內部的金屬配飾還刻了限量數字，專屬款式。

(中時 )