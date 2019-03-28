全球知名的諮詢業者亨氏顧問公司(Henley & Partners)最近發佈最新的2019全球護照指數排行，在這個以護照獲得免簽證與落地簽證待遇的排行榜中，台灣名列第29，而中國大陸則列名67。榜單上排名第1名由日本、新加坡、南韓3個國家並列。

亨氏顧問公司發佈《2019亨氏護照指數》(Henley Passport Index)排行榜中，台灣的中華民國護照享有148個國家的落地簽證或免簽證待遇，排名與去年相同，名列第29，；中國大陸則享有74個國家和地區的免簽或落地簽待遇，較去年前進一名，名列第67。

亨氏顧問公司所發布的全球護照指數，台灣排名29。（圖／亨氏顧問公司）

亨氏護照指數排行第一的3個國家日本、新加坡、韓國全部都在亞洲，其護照則擁有189個國家與地區的落地簽證與免簽證待遇。

其他排名較前的國家以歐洲較多，其中德國排名第2，法國、丹麥、芬蘭、意大利、瑞典並列第3；盧森堡、西班牙並列第4，奧地利、荷蘭、挪威、葡萄牙、英國並列第5；美國與比利時、加拿大、希臘、愛爾蘭並列第6。

排名墊底的是阿富汗與伊拉克，仍有30國免簽待遇，排名第104。

亨氏顧問製作全球護照指數已有14年之久，該排名基於國際航空運輸協會(IATA)的獨家數據，以護照持有人無需事先簽證即可獲得的目的地數量為標準。該協會維護著世界上最大和最準確的旅行信息數據庫，並且由亨氏顧問公司研究部門進行持續與廣泛的研究。

(中時電子報)