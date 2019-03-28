台灣鋼鐵集團旗下子公司久陽精密 （5011） 107年開拓新市場有成與產品結構優化，不僅營收重回新台幣10億元以上，達到12.33億元、年增38.23％，創近15年新高，且轉虧為盈，稅後淨利為0.54億元，每股稅後淨利1.31元。

久陽表示，近二年公司積極投資新設備與產能擴充，且在提升製程技術及開發新產品效益發揮下，產品結構優化，加上內六角螺絲比重提高，拉升平均售價），以致拉升毛利率大幅增加近10％，達到13.5％。另久陽過去的主力銷售市場幾乎以歐洲為主，去年成功將業務延伸到美洲市場，推升整體營收與獲利。

展望今年，久陽董事長孫正強表示，除持續擴增設備，開發更高等級產品，如12.9級的螺絲產品比重外，並透過強化集團資源整合，與同屬台鋼集團的榮剛、精剛展開密切合作，共同開發特殊材料高附加價值產品，例如風電用螺栓等，以進一步拉高產品平均單價和毛利率。

此外，趁中美貿易戰火延燒，久陽將加速滲透美國市場，期望達到歐洲和美洲市場各五成的營收佔比為目標樂觀。

(工商 )