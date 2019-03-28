勞動部法規會今（28）日通過漁船船員適用《勞基法》第84條之1（俗稱責任制）規定，並放寬中鋼公司在天災、事變或突發事件等特殊情形，輪班間隔可從11小時縮短為8小時，預計最快4月公告生效。

考量漁船船員工作型態特殊，在漁汛期間可能超過法定12小時，勞動部4日即預告漁船船員適用責任制，但有移工團體認為，外籍漁工工時過長，要負擔高額仲介費，卻沒領過加班費，漁工納責任制只會讓剝削更加嚴重。

勞動部今日通過將漁船船員納入責任制，適用船員包括本國籍船員及外國籍船員。目前本國籍漁船船員，領有漁船船員手冊者達11萬35人，只要受雇上船即適用責任制，加上目前受雇外籍船員9501人，新規定將影響近12萬名船員。

納入責任制可排除一例一休、每日工時上限12小時、每周不得超過40小時，每月延長工時總時數不得超過46小時規定，工時改由勞資雙方自行協商訂定。目前責任制適用範圍包括保全業、房仲業、資訊服務業、航空業等67種行業。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，法規會委員都理解納責任制並非工時無上限，工時需要勞資雙方約定，且將書面約定送到地方縣市政府核備，超過雙方約定時數還是要給加班費。

她強調，漁船也有勞動檢查，沒給加班費、沒出勤紀錄是違法現象，職安署1月即做出勤紀錄範本供漁業署參考，也會再與漁業署討論是否訂定工時指引。

此外，法規會亦討論到中鋼輪班人員在天災、事變或突發事件處理期間，可將輪班間隔從11小時縮短到8小時。謝倩蒨表示，由於勞基法規定必須是「因工作特性或特殊原因」才可鬆綁，故刪除「勞工請假」等文字，由勞資雙方協調調整輪班間隔。

(中時 )