萊爾富自去年9月初推出自有行動支付HiPay，吸引20至35歲的年輕客群使用。（品牌提供）

萊爾富今年邁入30周年，宣布加強從「數位生活」的角度切入，拓展服務的深度與廣度。萊爾富也宣布，國泰世華銀行將成為第2家加入自有行動支付HiPay的合作夥伴，即日起至4月23日止，以HiPay綁定國泰世華卡累計消費滿199元，送限量抽取式衛生紙乙串，活動期間消費Hi點再雙倍送。

萊爾富為首家開放全銀行信用卡皆可刷的超商，自去年9月初推出自有行動支付HiPay，吸引20至35歲的年輕客群使用。據統計，HiPay上線至今，每月使用人數超過2萬，平均消費金額，最高達一般消費者的3倍。，提供顧客最多元的信用卡支付服務。

為歡慶30周年里程碑，即起至5月7日止，萊爾富與玉山銀行、中國信託、華南銀行、聯邦銀行、永豐銀行、台北富邦共六家銀行，合作推出「歡慶30卡厲害 萊買300送30」刷卡活動。於活動期間持此六家銀行信用卡，並以指定支付方式付款，單筆消費滿300元送萊爾富30元購物金，贈完為止。

(中時 )