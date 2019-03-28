余靜萍和方序中。(余靜萍工作室提供)

何韻詩(左起)、林二汶、黃耀明。(余靜萍工作室提供)

娃娃和余靜萍。(余靜萍工作室提供)

盧凱彤去年8月在自家墜樓身亡，享年32歲，成為眾人心中永遠的遺憾，27日是她冥誕，她的攝影師兼導演太太余靜萍集結了她生前未曾發表過的畫作，加上余靜萍的攝影作品，策畫聯展「你的左手我的右手」，視覺設計統籌則由方序中擔任，並選在盧生日當天開展，包括盧凱彤爸媽、恩師黃耀明、好友何韻詩、「at17」戰友林二汶、魏如萱(娃娃)都前來支持。

策展人余靜萍說：「因為她喜歡熱鬧，希望生日當天好友們粉絲們都可以一起來現場祝她生日快樂，大家都開開心心的。」

何韻詩說：「我覺得小余辦這個展覽很有勇氣，她和阿Mui兩人世界可以呈現在大家的眼前真的是很慷慨的事，小余很有愛，她願意把她們兩個之間的感情讓我們都可以感受得到，真的很有愛。」而娃娃在觀展時更是數度因為想念和感動淚流不止。

盧凱彤生前因躁鬱症的原因開始作畫，當時醫生建議她用左手畫，幾年前她問過余靜萍：「我們一起開展好不好？」但當時兩人的繁忙工作都無法讓她們圓夢，直到去年年底，余靜萍覺得時間到了，整理了她20多幅未曾面世的畫作，並且加上自己看了畫作之後拍攝出的攝影作品，以對話的形式，將兩人之間的情感呈現在大家的眼前，展覽名稱也是源自她用左手作畫，而余靜萍用右手攝影。開展前一天，她的恩師黃耀明就從香港飛過來，現場用心挑選適合這次展出播放的音樂，唱片公司環球也將她生前遺作〈光〉、〈光之外〉發行。

除了展出各式作品，也有吉他盒、鐵櫃等等的傢俱，設計出兩人許多生活片段，帶領大家進入她們的世界，不僅可以看到兩人手抄的往來郵件字句，還可以躺在懶骨頭上看著天花板上大型布幕播放出她的旅行片段，余靜萍說：「我們希望的是，大家走進來，就像到我們的家一樣，很輕鬆，很開心。」

(中時 )