民進黨台南市立委目前領表16人 登記7人 19:252019/03/28 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台南市立委2020年初選提名，28日又有2人登記1人領表，目前有葉宜津、顏純左、賴惠員、郭國文、林宜瑾、林俊憲、王定宇共7人完成登記，其中第一選區已有3人，競爭激烈。 已領表則有王定宇、林俊憲、郭國文、葉宜津、陳亭妃、林宜瑾、蔡旺詮、李退之、賴惠員、顏純左、唐碧娥、陳世輝、蔡明峰、陳宗明、林昱仲與童威文共16人，部分是自己領表，部分是代替領表，領表與登記日都在29日截止。 (中時 ) #領表 #登記 #民進黨 #台南市 #立委 推薦閱讀 民進黨喊了20年狼來了 04:112019/03/24 政治 影》韓出訪拚經濟遭綠猛轟 藍委記者會力挺韓國瑜 11:432019/03/25 政治 民進黨認同度創2年多來新高 再度超越國民黨 11:582019/03/25 政治 林濁水：初選都曾刀刀見骨 民進黨現在怕什麼？ 14:112019/03/25 政治 地震善款疑未專款專用 台南市府強調一切合法 15:062019/03/25 政治 民進黨立委初選 新北首日10人領表無人登記 17:112019/03/25 政治 民進黨台南立委初選首日9人領表 第1、第4選區競爭激烈 19:142019/03/25 政治 綠瘋狂圍攻 韓國瑜更應選總統 04:092019/03/27 政治 快評：「學姊」統獨假議題說 藍綠都不能掉以輕心 17:292019/03/27 政治 一張圖秒懂！網驚原來民進黨不能沒有韓國瑜 08:592019/03/28 政治 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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