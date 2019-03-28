民進黨台南市立委2020年初選提名，28日又有2人登記1人領表，目前有葉宜津、顏純左、賴惠員、郭國文、林宜瑾、林俊憲、王定宇共7人完成登記，其中第一選區已有3人，競爭激烈。

已領表則有王定宇、林俊憲、郭國文、葉宜津、陳亭妃、林宜瑾、蔡旺詮、李退之、賴惠員、顏純左、唐碧娥、陳世輝、蔡明峰、陳宗明、林昱仲與童威文共16人，部分是自己領表，部分是代替領表，領表與登記日都在29日截止。

(中時 )