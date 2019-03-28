莉莉柯林斯飾演悲慘女工「芳婷」。（CATCHPLALY提供）

2012年榮獲奧斯卡八項大獎提名的電影《悲慘世界》，在全球拿下130億台幣高票房。時隔7年英國廣播公司（BBC）以4億台幣打造的同名電影迷你影集。

《悲慘世界》影集由《紙牌屋》（House of Cards）、《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）編劇安德魯戴維斯（Andrew Davies）執筆，《真寵》奧斯卡新科影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）飾演個性狡猾的酒館老闆娘，她說：「這部劇有著很揪心的故事，雖然大家都知道劇情，但我保證觀眾會看到停不下來無法自拔。」

好萊塢甜心莉莉柯林斯則飾演讓安海瑟威一舉拿下奧斯卡最佳女配角殊榮的悲慘女工「芳婷」，她說：「某種程度來說我與她很像，芳婷很堅強，她永遠對世界保有希望，即使是在很艱難的時刻。』而問到與巨星安海瑟薇飾演同樣的角色，她有沒有給甚麼建議，莉莉說：「安提醒千萬不要失去自我，因為芳婷是一個會牽動你全身上下所有情緒的角色，她會以壓倒性的方式強迫你接受她的情緒。」

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(中時 )