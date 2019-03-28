一個月後，2019年中國北京世界園藝博覽會將在北京延慶盛大啟幕。這是繼1999年昆明世園會後，國際最高級別的園藝博覽會再次來到大陸。

八達嶺長城向北10公里左右，北京世園會園區一派忙碌景象：工人們正緊張有序地進行各場館和室外展園等施工收尾工作，安裝設施、調試設備、鋪裝地面、搬運苗木......。

在總面積503公頃的核心園區，「一心、兩軸、三帶、多片區」的山水田園格局初現——中國館、國際館、生活體驗館、植物館四大主場館基本建成；媯河生態休閒帶、園藝生活體驗帶、園藝科技發展帶以及世界園藝展示區、中華園藝展示區等多個片區逐漸搭建成型。

據北京世園局副局長葉大華介紹，園藝博覽會是由國際展覽局（BIE）認可、國際園藝生產者協會（AIPH）批准舉辦的國際性園藝展會，根據舉辦規模和時間等分為A1、B、C、D四類，A1類為最高級別。

這場盛會吸引了全世界的目光。截至28日，已有110個國家和國際組織，以及全國31個省區市、港澳台地區在內的120多個非官方參展者確認參會，是歷屆A1類世園會參展方最多的一屆。

植物是北京世園會上的絕對主角，也是此次盛會的一大看點。放眼植物館，滿是小葉紫檀、地涌金蓮、青果榕等珍奇植物......這次展會將展示花卉、果蔬、中藥植物、茶等多類植物。遊客不僅能盡賞牡丹、荷花、蘭花、月季、茶花、杜鵑等40多種中國名花風姿、40多種具自主知識產權的花卉，還能與世界各大洲的特色花卉植物及眾多新品種「親密接觸」。

2019年北京世界園藝博覽會是中共建政70周年的重大活動，由大陸政府主辦、北京市承辦，旺旺集團是眾多贊助商當中唯一具有台商身分的企業。

(中時 )