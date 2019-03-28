近年由於全球景氣好轉，股、債是都呈現多頭發展，但2018年從高檔回落，市場風險意識增加，加上今年IMF下調全球經濟成長率，美國升息步調也轉向鴿派，保守性商品轉身又成為投資人最愛。

兆豐國際投信推出全台第一檔「兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金」，主要追蹤丹麥資產擔保債券指數（Nordea callable mortgage bond index），保管銀行為玉山銀行，有新台幣、美元、人民幣與南非幣，累積型與配息型，募集上限為新台幣200億元（新台幣最高為100億元、外幣等值新台幣100億元），投資顧問為SEB Investment Management。

SEB資產管理公司為瑞典北歐斯安銀行旗下一員，其全球資產管理規模超過1,000億歐元，其中包括120億歐元的丹麥資產擔保債，實務經驗相當豐富。

資產擔保債券源於歐洲，為銀行等信貸機構以其持有之金融資產做擔保所發行的債券；資產主要來自房地產抵押貸款、公共部門貸款等。歐洲資產擔保債券發行歷史悠久，其中丹麥規模為全歐最大，指數發行200年來從無違約紀錄，且指數的成份債券皆獲S&P AAA最高評級，為高評級投資商品。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，資產擔保債券在歐洲淵源已久，在歐洲有相當完備的法令背景，且發行機構為政府的特許行業，為投資人承擔債券的信用風險，確保債券的本息攤還，與造成2008年金融風暴的MBS有所區別。特別值得一提的是，發行機構將所有抵押資產都留在資產負債表上，一目了然，不像MBS是經過層層包裝再出售，有過度發行的風險。

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