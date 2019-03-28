大盤指數呈現10,500點上量縮盤整走勢，隨財報公布倒數以及季底作帳，盤勢回歸基本面，法說題材股吸睛；新普（6121）、群聯（8299）、環球晶（6488）等法說會報喜，激勵28日股價逆勢帶量攻堅，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、長榮航（2618）等近期法說題材股也受注目。

台股22日來到波段高檔10,667點，本周進入財報公布高峰期以及季底作帳最後期限，大盤僅25日反映美股下挫而走弱，指數收低10,479.48點，之後都維持10,500點上震盪，28日盤中低檔短暫來到10,499.29點，收盤指數10,536.26點、跌勢縮小。

盤勢回歸到基本面，法說題材股受到市場關注，其中27日新普、群聯及環球晶3家優質上櫃公司，參與櫃買中心首場次業績發表會，新普去年EPS17.35元新高及看今年營運逐季走高，激勵28日股價收高260元大漲5.65％；群聯及環球晶法說對今年展望營運不俗，股價各上揚1.68％、1.36％。

接續今日有電子的欣興、京鼎、矽瑪、聯德控股-KY、臻鼎-KY，以及傳產的台紙、長榮航、台汽電、力達-KY等舉行法說會，聯德控股-KY股價收高151元大漲3.78％，已拉出日K線連3紅，欣興、矽瑪、京鼎、臻鼎-KY及台汽電等股價都處波段高檔區震盪。另下周一（4月1日）為上市櫃公司財報公布最後期限，則有電子股樺漢及生技股神隆兩家法說會壓軸，聚焦對第二季營運展望。

日盛投顧協理鐘國忠表示，28日台股有摩台期結算，震盪收10,536.26點小跌0.06％，表現較日、韓、陸等主要亞股抗跌，不過量能卻萎縮906億餘元，為新春以來低量能，主要是進入年報公布最後兩個營業日，業績變數仍在，加以下周有清明節連假因素，市場買盤轉趨保守氛圍。

鐘國忠指出，以大盤9日KD值降為59及70，短期可能拉回到50，而目前仍有融券回補籌碼面因素，加以3月營運天數回復正常有利於業績表現，研判清明節前指數守住10,400-10,450點，即是高姿態整理盤勢，清明節後資金買盤回流，指數4月中旬前可望再挑戰10,600點上反壓區。現階段選股，以3月營收表現佳以及第一季財報業績成長股，可留意系統整合、設備、LCD相關以及紡纖製鞋等相關題材股。

(工商 )