LINE今天舉辦LINE CONVERGE年會，針對先前的官方帳號改版，LINE今天正式宣布推出LINE官方帳號2.0計劃。LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉表示，消費者行為在改變，過去「轟炸式」的訊息已不適用，希望優化官方帳號與用戶之間的溝通模式，並提高精準投放的效果。

LINE官方帳號2.0計劃，主要是整併現有LINE官方帳號與[email protected]生活圈帳號，將於2019年4月18日正式在台上線。此外，LINE也表示，一站式O2O派樣行銷的新服務「LINE樂兌」也將於第二季在台灣推出，使企業主能更加了解消費者線上與線下的軌跡。

王俞蓉表示，即使原有LINE官方帳號與[email protected]生活圈帳號已經建立了熟悉的模式，然而根據對使用者行為的觀察，其中曾加入企業或品牌的LINE官方帳號消費者，超過五成表示推送的訊息「不是我需要的」，六成表示「頻率太多」是導致封鎖帳號的原因。

為什麼新版LINE官方帳號要強調「分眾溝通」？王俞蓉點出，「消費者的行為在改變，投其所好以用戶喜歡的方式對話才是有效的溝通，深度了解消費者後才能分眾精準投放，提升廣告效益。在2019年，LINE希望幫助企業主傳遞有價值的訊息，拉近與用戶間的距離。」

王俞蓉指出，全新官方帳號整合了原本官方帳號與LINE @生活圈的特點，打破先前在好友人數、功能以及付費方式上的限制。

LINE官方帳號2.0特點包括Messaging API（除了常見的客服機器人之外，透過Reply API、Push API，可打造更多創意應用）、圖文選單（菜單或廣告活動資訊可置底，將重要訊息放在入口）、1對1聊天，同時在價格方面則以傳送訊息的數量來決定，隨著品牌經營淡旺季跟行銷走期，可以彈性安排當月廣告預算。

至於「LINE樂兌」，則是LINE一站式派樣行銷的新服務。透過「LINE樂兌」，用戶在LINE中就可以完成問卷、收到「兌換條碼」，再直接前往「實體門市」（例如指定超商或零售通路）兌換商品。LINE表示，這樣的體驗過程，對消費者來說是有趣的新體驗，對企業主來說，這樣的派樣活動從一開始鎖定受眾，到最後消費者領取試用品，不再受到時間地點的限制。

(工商 )