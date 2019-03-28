安瑪莉即將來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

英倫新生代創作歌姬安瑪莉(Anne-Marie)將首度來台開唱。曾被紅髮艾德親自邀約擔任世界巡迴開場嘉賓，並與Clean Bandit (潔淨的盜賊) 合作的〈Rockabye〉，成為英國金榜22年來首支蟬聯9周冠軍的單曲。

27歲的安瑪莉自小就喜愛表演，但在朝音樂之路發展前，竟然是個在世界空手道大賽奪過兩次金牌的空手道選手，雖然在體育項目成績優異，但安瑪莉始終未曾忘記對音樂的熱愛，2013年將DEMO帶寄給唱片公司，自此開啟音樂事業。2016年以一首靠北男友偷吃的創作單曲〈Alarm〉闖進英國金榜TOP 20，隨著電台的熱播，安瑪莉的聲音逐漸受到矚目。

而後與Clean Bandit合作的單曲〈Rockabye〉，稱霸英國單曲榜9 周冠軍，讓她初嘗冠軍滋味，翻新英國22年來的單曲榜新紀錄。後續發行以和渣男說再見為靈感的歌曲〈Ciao Adios〉，成為她第二支英國金榜TOP 20的歌曲。2018年與全球百大DJ Marshmello的合作單曲〈FRIENDS〉更是全球傳唱，攻上英國單曲榜前5名。

除了在年幼時演出音樂劇而結識鐵肺歌后Jessie J之外，安瑪莉和同經紀公司的紅髮艾德更是經常一起創作的好友，年紀相仿的兩人惺惺相惜，已成為英國暢銷天王的紅髮艾德親自邀請安瑪莉擔任他歐洲與北美巡迴的開場嘉賓，讓安瑪莉登上世界舞台。兩人共同創作的〈2002〉，描述青春時期純真的友情與愛情，歌詞裡暗藏許多安瑪莉喜歡的流行歌曲，包括2000年小甜甜布蘭妮的〈Oops!... I Did it Again〉、超級男孩的〈Bye Bye Bye〉，連MV內的造型都向這些經典致敬，勾起全球歌迷的回憶，引起討論，奪得英國單曲榜第3名的好成績。安瑪莉將於今年夏天7月24號將首次來台開唱。

購票資訊如下 ：

【ANNE-MARIE SPEAK YOUR MIND TOUR LIVE IN TAIPEI安瑪莉2019台北演唱會】

演出時間／地點 ： 2019／7／24 (三) 8PM 永豐LEGACY TAIPEI 音樂展演中心

演出票價 ： NT$2,500 (全站席，憑序號入場)

公開發售：2019／4／14 (日) 11AM 拓元售票系統 超殺開賣

節目及購票訊息 ： www.livenation.com.tw

Live Nation Taiwan會員預購 ： 4／13(六) 11AM-5PM (凡在Live Nation Taiwan會員預購截止前完成Live Nation Taiwan網站會員註冊並成功訂閱電子報者，於預售時間內登入Live Nation Taiwan網站後，即可透過預購專屬連結購票。)

＊入場嚴禁任何形式的行李箱，並須配合嚴格安檢，相關規定與詳細辦法請關注Live Nation Taiwan官網與臉書

＊＊搖滾區站席為人身安全起見，七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場

(中時 )