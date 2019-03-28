已宣布參選2020總統的前立法院長王金平今日下午拜會前黨主席洪秀柱，對於「拜會之旅」目前已拜訪過前黨主席連戰、吳伯雄、馬英九等人，是否也會拜會曾任黨主席的前新北市長朱立倫？王金平受訪表示，當然朱願意見面也能見面，但朱現在已宣布參選，自己也宣布參選了，所以是不是適合這樣，「只要朱前主席願意的話，我當然樂意」，還是會安排。

不過，王金平接著說，「但你們（媒體）不要太敏感，以為我去就是要談什麼選舉的事情」，自己到現在為止都不談選舉的事情，就是一種請益、一種禮貌，「但我怕你們（媒體）多做文章，所以我就還沒安排去看他」。

對於朱立倫呼籲若黨要徵召就不要進入初選程序，王金平則回「我都尊重」，他怎麼說，自己就怎麼尊重。

至於下週跟高雄市長韓國瑜見面要聊什麼？王重申，4月2日晚間安排了全國工總到高雄去，當晚有個宴會，隔日工總也會在高雄開理監事會，並邀請韓國瑜與會，「我再聲明，從他當選到今天，我沒跟他談起競選的事情，這是我的立場」「不會啦，我怎麼可能主動跟她談選舉，談了就變成我要拜託他」。

(中時 )