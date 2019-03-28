今年政大建校邁入第92週年，去年11月上任的校長郭明政表示，短短5個月不可能一夕之間改變很多事情，但他努力給予全校師生最好的學習與工作環境，其中一項就是引進台積電模式，給約用人員彈性休假，本月起該校約用人員只要年資滿1年，連同勞基法7天特休，約用人員1年休假14天起跳。

郭明政表示，政大創校於民國16年，後經改制、戰亂、遷校，最終於民國43年落腳於指南山下，是全台第一所復校的公立大學。政大期許自己發揮台灣在國際漢學及華語教學上的優勢，提供國際與區域發展中的台灣與亞洲經驗；也期盼世界上具有中文與能力的優秀青年，可以齊聚政大，並由政大出發、航向全世界。

郭明政說，今年7月，政大第十個學院「創新國際學院」，將首度舉辦全球治理夏日學院，建立國際合作夥伴關係、促進國際交流。他也首創讓新生可以在暑假期間在政大公企中心上語言課，開學之後這些學分通通採認。

另外政大除了新聘專任教師，也推動特聘兼任教師制度，退休教師得以繼續作育英才，專任教師得以減輕教學負擔，學生有更多良師，學校亦得以減輕財務壓力，是「四贏」制度。

郭明政說，今年5月20日是政大92週年校慶，會有一系列活動，包括5月17日運動會，5月18日畢業30年校友餐會、各系所校友返校，還首度於後山大草原上舉辦別開生面的星空音樂會，歡迎共襄盛舉。

(旺報 )