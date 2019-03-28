新聞深喉嚨

高雄市長韓國瑜在2020總統民調都領先群雄。前民進黨立委沈富雄比喻說，從去年九合一大選到現在，甚至到明年1月11日，就是一齣連續劇，上集是國民黨贏了，下集看來國民黨會乘勝追擊，大贏的可能性非常大。

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，這齣連續劇，韓國瑜是主角兼導演，韓國瑜就像是一尾鯰魚，也像土虱、虱目魚，鯰魚又鑽又跳抓不住，不過這個鯰魚效應，韓國瑜還沒有充分發揮，頂多是讓國民黨這桶沙丁魚稍微會動而已，但體質上還沒有跟著韓國瑜變成鯰魚，生命力並沒完全回來。

不過韓國瑜也是虱目魚，因為土氣夠，接地氣，跟基層有連結，而土虱也就是完全接地氣。所以民進黨應是把韓國瑜看成國民黨的總統候選人，以韓目前的聲勢，他大概會變成明年以後的總統，如果不是，民進黨不會這樣打韓。若換成是其他藍營的縣市長，民進黨不會打得這樣猛烈。

沈富雄強調，國民黨沒本事去導這齣戲，韓國瑜是這齣連續劇的主角兼導演，出訪後要怎麼演，他自己演，他愈演愈有趣，每天都有新的靈感，甚至演到他老婆都不知道他要演什麼。

(中時電子報)