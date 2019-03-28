NCC開罰中天 韓國瑜：我也被罰50萬

NCC開罰中天 韓國瑜：我也被罰50萬。（圖／取自中天）

國家通訊傳播委員會NCC，對中天新聞台開罰100萬，創下NCC首次對單一新聞台做出7種處分的歷史記錄。

NCC質疑中天報導韓國瑜新聞過多，屢遭民眾申訴，而祭出處分。這讓不少韓粉聽了相當不滿，除了大聲高喊「中天加油」，更痛批NCC不夠中立。

韓國瑜聽到中天被罰100萬，也對記者表示，「我也被罰款，罰我50萬！」

連韓冰也說，「如果大家都喜歡看他，搶訂單，跟人家聊天，有時候開開玩笑，那就是看大家喜不喜歡，看民意」。

(中時電子報)