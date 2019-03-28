NCC開罰中天 韓國瑜：我也被罰50萬 20:492019/03/28 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 NCC開罰中天 韓國瑜：我也被罰50萬。（圖／取自中天） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NCC開罰中天 韓國瑜：我也被罰50萬 NCC開罰中天 韓國瑜：我也被罰50萬。（圖／取自中天） 國家通訊傳播委員會NCC，對中天新聞台開罰100萬，創下NCC首次對單一新聞台做出7種處分的歷史記錄。 NCC質疑中天報導韓國瑜新聞過多，屢遭民眾申訴，而祭出處分。這讓不少韓粉聽了相當不滿，除了大聲高喊「中天加油」，更痛批NCC不夠中立。 韓國瑜聽到中天被罰100萬，也對記者表示，「我也被罰款，罰我50萬！」 連韓冰也說，「如果大家都喜歡看他，搶訂單，跟人家聊天，有時候開開玩笑，那就是看大家喜不喜歡，看民意」。 (中時電子報) #NCC #中天 #韓國瑜 推薦閱讀 拚52億訂單 韓國瑜：把高雄經濟衝起來 沒私心 19:092019/03/26 政治 NCC對中天開刀百萬！「盯場」二字罰60萬 17:282019/03/27 政治 NCC對中天開刀百萬！「盯場」二字罰60萬 17:572019/03/27 政治 人民的眼睛 04:092019/03/28 政治 新聞透視－NCC惡質無理 濫用申訴報復 04:092019/03/28 政治 惡意檢舉 NCC成報復工具 04:102019/03/28 政治 言論市場應容許自由競爭 04:102019/03/28 政治 李正皓支持「調查委員會」查韓賣台 理由讓人笑了 09:152019/03/28 政治 陸委會擬設韓國瑜條款 藍委批箝制自由 11:292019/03/28 政治 韓國瑜選總統？李艷秋從五大跡象揭密！ 14:242019/03/28 政治 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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