王詩安一度失溫，讓媽媽很緊張。(賦音樂提供)

方大同(右)作曲並擔任MV導演。(賦音樂提供)

孫盛希來探班王詩安。(賦音樂提供)

王詩安今年將發行全新EP，推出首支新單曲〈Hello, I said〉，由方大同譜曲兼執導MV，兩人再度合作，基於歌詞中傳達「大海人生觀」的概念，王詩安在MV中化身「紙船人」，藉由道具支撐輔助讓她有如紙船漂在水面上，她得忍受上海冬天低溫，幾乎一半的身體都浸在接近五度冰水池裡，一拍就長達三小時，她雖強忍沒事，但卻咬著牙猛打顫，王詩安臉發白苦笑說：「不用上妝臉就夠白了，辛苦的是化妝師，因為要一直補唇蜜，不然我的唇色會變成天然紫色的！」

其中一幕拍完要休息時，她一起身卻因為身體一時無法調適體溫的轉變，導致身體太冷而不斷發抖喘氣，邊喘眼淚鼻涕邊流，嚇得工作人員趕緊圍在她身邊握著她的手，全程陪著跟拍的媽媽更是緊張到到哭出來緊緊抱著王詩安，在大家集體取暖下讓她身體回溫，也讓她笑說反而更感受到大家對她的愛。

好姊妹孫盛希剛好當時也在上海錄影，趁著空檔驚喜探班，讓王詩安驚喜大叫：「我的寶貝妹子竟然來了！她是開心果，感覺現場氣氛都熱了起來！」兩人一見面就親密擁抱像是小情侶，她們當初在通告工作上認識，生日差一天同樣是天蠍座的兩人因為音樂、興趣話題相同而成為無話不談的閨蜜，王詩安笑說：「雖然她大我一天出生是姐姐但我的個性卻感覺比較像姐姐，所以歌迷都說我是姐子，像是姐子照顧活潑愛玩耍的妹子一樣！」

(中時 )