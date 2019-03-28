盧廣仲8月將首度唱進高雄巨蛋。(添翼提供)

盧廣仲8月10日將首次唱進高雄巨蛋，日前優先給官網粉絲搶購，不到短短幾分鐘4000張門票就迅速完售，對於回到熟悉的故鄉開唱，盧廣仲表示別具意義：「雖然我在台南長大，但媽媽是高雄人，是我成長記憶很重要的一環。」這次能讓南部小隊員都能來好好聚一聚，選在出道10周年的隔一年，可說是「光榮返鄉」的最佳代表。

即將在4月五度站上台北小巨蛋的盧廣仲，將帶來出道11年的「大人中」演唱會，除了首次挑戰連唱三場的紀錄，睽違三年再次攻蛋，盧廣仲也預告將會帶來不同以往的突破，要歌迷好好期待，盧廣仲分享目前演唱會準備程度已經達到82.7％，且預告會對許多曲目進行改編，要大家拭目以待。而他近日也開始忌口，不吃甜、辣、炸，但一樣每天吃早餐。

除了高雄票房開出亮眼成績，盧廣仲全新單曲〈愛情怎麼了嗎〉再現情歌功力，溫暖動人旋律配上真摯細膩歌詞，推出之後就霸佔各大數位平台榜單。甫上線的MV同樣引起討論，盧廣仲展現金鐘級演技，不僅挑戰跨越三個年齡層的高難度演出，還有耍狠、激吻、詮釋失智等突破性劇情，為歌迷帶來不少驚喜，同時感人劇情更是淚點滿滿。演唱會門票將在29日全面開賣，購票洽添翼官網。

(中時 )