大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙今日表示，判斷一個國家是否構成威脅，主要不在於它的國防費多少，而在於它奉行什麼樣的內外政策。大陸始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路，其軍力的增長完全是世界和平力量的增長。

吳謙表示，大陸的國防費看上總額不少，但分析起來也要考慮以下一些情況。第一，大陸的地緣戰略環境複雜，尚未實現完全統一，維護國家主權安全的任務很重；第二，大陸正在並希望履行更多的國際責任和義務，提供更多公共安全產品，這也是要花錢的；第三，世界新軍事變革的潮流浩浩蕩蕩，大陸也希望像他國一樣，順勢而動，有所作為；第四，大陸是個人口眾多的國家，如果我們看一看人均國防費以及國防費占GDP的比重，這個數字其實是不高的。

吳謙表示，大陸的國防政策清晰明確，大陸的國防投入合理適度。大陸軍隊始終是維護國家主權安全、維護世界和平穩定的堅定力量。

(旺報 )