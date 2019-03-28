容祖兒再次與曾拍過她首次開紅館演唱會的攝影師紀嘉良合作。(英皇娛樂提供)

容祖兒拍攝海報快狠準。(英皇娛樂提供)

容祖兒今年出道20週年，將於8月5日起於紅館舉行「萬通保險PRETTY CRAZY容祖兒演唱會」，回想起20歲第一次在紅館開唱的感覺，當時她不相信會有人來看自己演唱會，「二十年後這次，是我第十個紅館演唱會啦！crazy就交給歌迷觀眾啦，我就負責pretty。」

她表示雖然8月才唱，但現在已經開始將自己維持在最佳狀態，「也希望這次不會太瘦，因為累積多年經驗，我發覺做演唱會最重要的是體力跟健康，太瘦就沒營養沒有抵抗力去戰鬥，所以維持體態跟調理身體是同步進行，不會給自己生病。」

這次的演唱會海報，找回容祖兒當年第一次開紅館演唱會合作過的知名攝影師紀嘉良合作，她開心說：「這個合作，又是有PRETTY CRAZY的元素！其實在去年東京看明哥(黃耀明)演唱會時，突然想起他，就立刻約了他出來半小時，才喝一個下午茶就已經約定了今年一月份時的拍攝。」也因為大家工作繁忙的關係，容祖兒只用了一天飛去東京，一下機就拍照，拍完立刻離開，24小時快速完成了這次海報拍攝。

此外，她也特別請人設計了一個代表這20年的logo，logo裡面以「JY20」字樣，形塑成她最愛的鬱金香，演唱會屆時也會推出一系列有此logo的紀念品。她過去一直沒有唱過台北小巨蛋，僅有在2017年參加KKBOX風雲榜時過了攻蛋癮，至於這次20週年演唱會是否會唱到小巨蛋，據悉雖然場次還未定，但她一直很想攻蛋。

(中時 )