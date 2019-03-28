張棟樑。（三立提供）

兩人對戲。（三立提供）

張棟樑與連俞涵主演的三立週五華劇《一千個晚安》本週五(29日)晚間10點首播，2人的搭檔有新鮮感也多了文青風，這次張棟樑來台宣傳有些小水土不服，氣候轉變臉部過敏泛紅，他還苦中作樂笑說：「我比較害羞。」張棟樑的粉絲也全力總動員，不論他走到哪宣傳總是聚集在門外，讓他非常感動。

連俞涵這次飾演被母親丟在車站的小女孩，結果被陳博正飾演的鐵路戴站長扶養長大，連俞涵表示，這角色跟她的個性很像，每次揣摩角色都發現與自己相似度高，遇到事情習慣不說，因為不想讓家人操心，也不想讓朋友知道她的辛苦部分，所以很多事情選擇自己承擔。

2人劇中在鐵道相遇，卻未發現對方就是青梅竹馬的朋友，結果因連俞涵妹妹在張棟樑車上噴漆，鬧上警局，原本要撤銷告訴，結果張棟樑一聽他就是小時候的朋友，決定捉弄連俞涵，跟警察說要告到底，也是另一種不打不相似的際遇。

由於張棟樑在警局整連俞涵的劇情，讓張棟樑想到學生時代也曾愛惡作劇整人，連俞涵聽到後笑說：「你就是愛整人開玩笑！」張棟樑說自己可不是做大壞事，笑稱自己骨子裡是調皮的，記得在讀書時期就曾惡整報復過同學，「學生時期最討厭就是愛打小報告愛投訴的同學，他們都會去老師那邊碎嘴說『老師！張棟樑怎樣怎樣，怎樣』」。

他記得當時利用下課時間，就會將教室活動式的天花板拿下來，放些整人物品像小蟑螂在上面，讓同學上課時緊張地隨時有東西會掉下來，也曾拆同學的教室課桌椅，整到人之後，隔天再組合回去。」他笑說人都有頑皮搗蛋的年代，現在他好想找到這些同學，跟他們說一聲抱歉。

(中時 )