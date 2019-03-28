駕駛座較前代降低23mm，頭部空間獲得改善。陳大任攝

後座椅背略為直挺，扶手高度適中，有舒適性。陳大任攝

數位式儀表提供視覺化資訊，圖為ACC使用中。陳大任攝

方向盤握感頗佳，但沒有換檔撥片，相當可惜。陳大任攝

排檔桿造型不錯，前方有駕駛模式的切換按鍵。陳大任攝

行李廂容量470L，後座椅放倒可增加載物彈性。陳大任攝

儀表位置都在同一高度，方便駕駛者讀取資訊。陳大任攝

COROLLA最早自1966年作為TOYOTA拓展海外市場戰略武器，車名取自拉丁文小花冠，有著向TOYOTA首款轎車Crown皇冠致敬之意，50多年來不負重任，在全球銷售超過4600萬輛，在台亦創下連續18年單一車種銷售冠軍。首批第12代COROLLA ALTIS才出廠一天，就提供媒體試駕。

這次試車，我遇到擁有22年開車經驗、8年計程車職業駕駛經驗的陳逸凱，巧的是10.5代ALTIS正是他現役座駕，昨天短暫體驗大改款ALTIS後，對駕駛座讚譽有加，8向電動調整附腰靠功能最為貼心，尤其椅面前緣可上升支撐大腿、腰靠可調整上下深淺，這對長時間坐在車內的職業駕駛來說，是最有感的配備。

陳逸凱說，每天在道路上行駛，各式各樣的狀況都有，視線死角是一大困擾，有時候甚至要把頭前傾到方向盤上方，才能從後視鏡看到車側是否有人或障礙物，新款ALYIS前後窗都開了小三角窗，再搭配BSM盲點偵測、PVM環景影像等功能，在變換車道、停車時特別好用，可以大幅減少意外碰撞的問題。

至於操控性，陳逸凱覺得新採用的TNGA底盤確實是比前代的車表現要好，HYBRID車款的動力平順，可感受原廠的設定還是以舒適為導向，在前往石門水庫的道路上，有些彎道以60km／h速度順順開沒問題，但若以更高速度駕馭，開車的人很順手，但乘客可能就會覺得晃，畢竟這類車大多是以小資族、計程車司機，或是媽媽的代步車為主，舒適性還是必須要擺在第一位。

不過，我在試駕的過程中覺得新款ALTIS為了要兼顧車身造型，後座乘客出入車門上緣高度降低了不少，較高的乘客可能會需要把頭壓得更低才能順利入座，不過坐進車內，頭部空間仍是充裕的，而且頭枕尺寸好大，提供不錯的支撐。

(中時 )