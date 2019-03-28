2001年10月16日，美國國防部敲定，JSF聯合打擊戰機由洛克希德馬丁公司的X-35勝出，贏過波音集團的X-32。隨後X-35逐步修改成F-35閃電2型戰機(Lightning II)，雖然F-35已陸續交機，但暴增的追加費用與多次延遲交機的問題仍然持續被批評，不禁讓人覺得，當初如果選擇波音X-32會不會更好?軍事插畫家設想量產後的「F-32」可能的修改。

當年X-32輸給X-35的原因有很多，其中一個頗重要的原因是「外觀嚇人」，比如它巨大的下頜進氣道，以及過於僵硬的三角翼設計。插畫家亞當布希(Adam Burch)在Hangar-b.com提出量產型的F-32可能的外觀，改進後的F-32，三角翼已經不復存在，取而代之的是更為傳統的戰鬥機機翼配置，補上水平尾翼，再加上翼身融合設計，使F-32的外型比較柔合。

機首也進行了重新設計以適應雷達，而且臭名昭著的進氣口設計，將變得不那麼巨大，有個更加精緻的前掠「下顎」。這樣的改進是有可能的，因為X-32之所以有那麼大的進氣口，主要是應對垂直起降型在懸停時所需要進氣，因此空軍型與海軍型理論上是不需要那麼大的進氣口。

假如F-32量產，可能補上水平尾翼，並修正機翼造型。(圖/the drive)

然而，即使它如此更改，下頜進氣口的設計仍然是匿蹤的大問題，不過或許可在發動機前面再設計可變幾何擋板，能夠調整進氣，也可以修正雷達反射率。不過垂直起降型的F-32，進氣口仍然會很巨大。

不過巨大的下頜進氣道仍然是個問題，雖然可以修正的小一些，雷達回波卻不易遮蓋。(圖/the drive)

因此即使它仍最終然可能輸給X-35，但F-32概念在很大程度上被誤解了，它的實際性能也有可取之處，比如它的構造比較簡單，而且保留了大量的燃料和武器內部容積，它的3型更動也是比X-35來的小

(中時電子報)