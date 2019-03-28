印度反衛星導彈試射成功 躋身太空強權 21:262019/03/28 工商 吳慧珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印度總理莫迪宣布，27日的反衛星導彈試射成功，導彈發射3分鐘後，順利將地表上空186英里處的低軌道衛星摧毀，助這個南亞大國躋身太空強權。印度成了繼美國、俄羅斯、中國之後，全球第4個成功發射反衛星導彈的國家，分析師認為，這有助拉抬執政黨在下月11日大選的選情。 (工商 ) #導彈 #衛星 #成功 #印度 #強權 推薦閱讀 陸高分系列 氣候防災大利器 04:102019/03/24 財經 7-Eleven進軍印度 04:102019/03/24 財經 強打衛星定位監控器 威潤 瞄準車隊管理商機 04:102019/03/25 財經 印度股票基金超閃亮 04:102019/03/25 財經 威潤科技首度參展智慧交通展 攻車隊管理商機 10:042019/03/25 財經 陸製導彈進駐巴國邊境 震懾印度戰機不敢越境 17:432019/03/26 財經 陸核潛艦多久能趕上美軍？媒體：至少30~40年 23:232019/03/27 財經 影》3分鐘摧毀衛星！印度躋身太空超級強權 12:152019/03/28 財經 印度女人可以露胸露肚臍 但這部位打死不能露 12:352019/03/28 財經 國會大選題材 印度股市漲相佳 13:252019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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