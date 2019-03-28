印度總理莫迪宣布，27日的反衛星導彈試射成功，導彈發射3分鐘後，順利將地表上空186英里處的低軌道衛星摧毀，助這個南亞大國躋身太空強權。印度成了繼美國、俄羅斯、中國之後，全球第4個成功發射反衛星導彈的國家，分析師認為，這有助拉抬執政黨在下月11日大選的選情。

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