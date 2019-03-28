台中百貨母親節促銷大戰已於3月中搶先開打，台灣百貨業龍頭店－新光三越台中店28日宣布，「新光三越初夏購物節」4/3起加入百貨促銷戰場，3/29至4/1全館VIP預購率先登場！

新光三越台中店副店長蔡雅琪表示，初夏購物節整檔期22天、業績目標19.2億元，年增3％；在初夏購物節業績達標下，新光三越台中店今年首季業績上看40.8億元，年增1％。

蔡雅琪表示，初夏購物節主打「化妝品滿3,000送300、全館滿5,000送500、名品/大家電區/法雅客+[i]Store單筆滿萬送500」，還有熱門的ROOTS經典限量卡友禮，消費滿5,800元以上，即可將ROOTS直傘等好禮帶回家。

還有，新光三越化妝品火力全開、60萬組優惠搶攻市場！除了3,000送300禮券優惠外，中部百貨獨家化妝品最強4大集團、19品牌首7日（4/3～4/9）會員消費滿額3,000天天再抽「台北-東京來回機票」，明星化妝品組合下殺4折起。

另外，新光三越提供2019年家電趨勢最夯，例如高顏值日本超人氣餐廚品牌BRUNO、時尚美型烤麵包神器BALMUDA、日本超進化吹髮神器PANASONIC 奈米水離子吹風機（NA9A）、煮婦界料理神器SHARP水波爐等，享日本同步優惠，再享新光三越禮券優惠，最高下殺7折！

新光三越還有品牌陣容齊全的家電神器。例如Dyson Supersonic吹風機23.75K金箔版、以及STARBRANDS英國的專業級美髮沙龍品牌GHDglide電子梳快速完妝5件組，推薦價7,000元；網評為地表最強掃地機器人 ROBOT 來思比Roomba I7+掃地機器人，特價3萬9,880元；飛利浦奈米級抗敏空氣清淨機特價2萬6,888元。

(工商 )