汽油下周到底要連三漲或止漲？本周國際原油趨勢往下，但因韓國可能調升油價，造成中油下周汽油可能調升0.1元。不過中油表示，最後公式計算如果原油下跌，因柴油反要調降0.1元，一漲一降恐會讓外界覺得奇怪，因此可能最後連汽油也不漲。

在美國總統川普放低姿態軟性訴求OPEC石油輸出國家組織增產下，國際原油價格下滑，以中東指標原油今天均價67.12美元來說，比上週走跌，以中油浮動油價計算，汽柴油每公升理該調降0.1元。

但是中油因亞鄰最低價原則，累積吸收汽油每公升0.7元未漲，已經喊苦。目前初步估計本周韓國汽油可能略往上調，中油將有機會順勢調高國內汽油0.1元。累計三周國內調幅，汽油每公升會高出0.9元。

對此中油表示有兩種情況，如果韓國本周末未調漲油價，則國際原油價格下跌，中油將不降價，以回補先前吸收成本。可如果韓國調漲油價，則中油確實可能往上漲價。目前要考量的是，如果國際原油向下走，柴油得調降，汽油卻逆勢調漲，容易讓外界誤解，所以汽油最後不漲也是可能。

(中時 )