國內科研人才嚴重斷層，國內未滿40歲的大專校院教師，已由101學年度之36%逐年降至106學年度之25%，為延攬海外學研人才來台，科技部長陳良基3月底將率領多所國立頂大校長、一線主管前往歐洲，分別在倫敦、巴黎與柏林舉辦攬才說明會，吸引本國學者與國外人士來台任教。

陳良基指出，國內未滿40歲的大專校院專任教師，已由101學年度的36%，逐年降至106學年度的25%；另外，我國40歲以下科技部計畫主持人比例，更由民國97年約4000人逐年下降，至107年僅約2000人，顯示我國高教年輕世代有斷層趨勢，因此推動年輕學者養成計畫，除培植年輕科研人才，更希望藉此計畫，讓大專校院有優勢，可與國外機構競爭人才回台臺任教。

科技部表示，為吸引本國學者與國外人士來台任教，科技部部長陳良基繼去年3月率團赴美攬才之後，將於今年3月30日至4月6日再度邀集多所國內頂尖大學校長、副校長或研發長等主管，以及國內任教之年輕學者親自率團至英、法、德三國，分別在倫敦、巴黎、柏林等3個城市舉辦海外攬才說明會，會中將針對科技部「年輕學者養成計畫」(包含愛因斯坦培植計畫與哥倫布計畫)、我國高階科研人才發展補助措施進行介紹。

科技部指出，本次海外攬才隨行人員包含台大副校長周家蓓、清華大學校長賀陳弘、中央大學校長周景揚、中興大學校長薛富盛、台師大校長吳正己、成功大學校長蘇慧貞、中山大學校長鄭英耀等人9校大學校長與主管，將於說明會現場展現各校特色，形同徵才博覽會，另亦安排約11位已獲得107年「年輕學者養成計畫」的年輕學者於現場和與會的當地學者們分享回／來臺任教之心路歷程與計畫申請、執行心得，就台灣科研環境優勢進行交流。

科技部表示，執行「年輕學者養成計畫 (Young Scholar Fellowship) 」已邁入第2年，其中，愛因斯坦培植計畫(The Einstein Program) 提供每案每年原則不超過新臺幣500萬元的多年期計畫經費，補助以跳躍思考、勇於創新、大膽逐夢為主軸的研究計畫，鼓勵研究者多元與自由地嘗試各種研究發想，發掘有潛力的新興議題進行探索，申請資格為年齡32歲以下具博士學位，或博士畢業3年以內且未逾35歲之年輕學者。

科技部也指出，「哥倫布計畫」(The Columbus Program) 則提供每案每年原則不超過1000萬元的多年期計畫經費，補助以探索未知、放眼國際、追求卓越為方針的研究計畫，鼓勵研究者投入具有潛力的研究構想，建立跨領域合作團隊，或至國外的研究機構進行交流研究，增進國際視野及影響力，提高我國學者於國際學術社群的能見度，申請資格為年齡38歲以下博士畢業年輕學者。

科技部更強調，為回應台灣產學研各界對前瞻科研領域人才需求及海外人才歸國期待，並配合政府推動「前瞻基礎建設」及「產業創新領域」，科技部自106年開始推動「海外人才歸國橋接方案（LIFT, Leaders in Future Trends）」，邀請我國45歲以下邀請海外博士級或碩士級學位且具人工智慧5年相關國外工作經驗者返國貢獻所學，達到激勵產業創新及刺激技術躍升之成效為方案目標。

有關「科技部歐洲地區海外攬才說明會」詳細內容，請參考以下官網資訊(網址：http：／／ysgrant.stpi.narl.org.tw／Web／2019_seminar_registration.html)：

第一場 科技部歐洲地區海外攬才說明會（英國倫敦場）

日期：108年3月31日(星期日) 14：00~17：30

地點：倫敦國王學院(KCL)

第二場 科技部歐洲地區海外攬才說明會（法國巴黎場）

日期：108年4月3日(星期三) 14：30~17：30

地點：中華民國駐法國代表處

第三場 科技部歐洲地區海外攬才說明會（德國柏林場）

日期：108年4月6日(星期六) 11：30~14：30

地點：中華民國駐德國代表處

(旺報 )