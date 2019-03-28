李至正畫的聖母照。（李至正提供）

李至正新戲造型。（緯來提供）

李至正新戲造型。（緯來提供）

外型帥氣的李至正，近年戲劇觸角延伸不設限，繼《愛我請回頭》飾演流浪漢後，在緯來新劇《黯夜》再度嘗試頹廢，飾演受到打擊的警察，最後轉戰徵信社當起偵探，還與黃迪揚一起搭檔去摩鐵抓姦竟抓錯人，國罵、粗口樣樣來，驚悚片中加入搞笑元素，他表示：「我很喜歡這次的角色，不但不用刮鬍子、甚至素顏就上場拍」。

李至正說：「其實邋遢裝反而不好弄，要用玉米夾、再上捲，稍微動一下又會變成歐巴頭，還不能弄太帥，加上我鬍子長很快，且我鬍子有不一樣的顏色，有白有紅」。原來李至正外公是外國人，隔代遺傳的他從小就像個洋娃娃，「我小時候就是個外國娃，和我哥長不一樣，但我應該像媽媽，她年輕時很美」。

李至正國一被丟去國外遊學，有個在紐約當服裝設計師的姑姑，因此也有繪畫藝術天份，喜歡文藝復興的作品，李至正還曾畫了一幅聖母素描像送給姑姑，剛好與這次《黯夜》裡的繪畫主題呼應。嘗試許多角色後，李至正接下來想嘗試另一種戲路：失語的啞巴！他表示：「演員都習慣用台詞把情緒說出來，啞巴則是很大的挑戰，得用其他感官讓觀眾接受，肯定不容易。」

(中時 )