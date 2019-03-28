民進黨總統初選延長協調階段的時間，引發獨厚特定候選人的陰謀論。民進黨主席卓榮泰今天在政論節目上透露，其實在前行政院長賴清德登記參選的當天，他就產生了把時程延後一個禮拜的想法，這完全是他個人向策略小組提出的。

卓榮泰說，我們是在3月6號中常會通過整個初選時程，總統是在3月12號公布出訪，要在21號出去，而黨內初選登記到22號，因此表訂的協調期是在23號開始，但總統人不在就無法協調。

卓榮泰表示，其實賴院長來登記之後的當天下午，他就感覺到有這個問題了，這樣協調沒有辦法進行，因此便打電話給賴院長提出疑慮，打算把時程延後一個禮拜，「賴院長也說OK！」

卓榮泰強調，賴院長當過國家重要的行政院院長，他也知道外交工作的困難，總統出訪不可能讓他不去；民進黨也不可能在總統人不在的時候，針對一個人在做協調，如果今天五人小組這幾天密集的跟賴院長做協調，也許外界的觀感又不一樣了，「好像5個人在壓迫賴院長。」

主持人質疑，協調小組中有幾個人都已經表態過了，甚至有人有在黨代表大會搓掉黨員提案的前科，「現在在協調小組裡面，還有兩個人，還加上選手也是作弊的，3個作弊的人現在在協調，他怎麼會有公信力？」

卓榮泰說，不大希望用「作弊」這兩個字來形容協調小組，5個代表分別是府、院、黨、黨團、縣市長的代表，「這幾位當然他有工作上位子之所在必須講一些支持總統的話，但是我可以保證，他們絕對不會在協調過程當中，放進去個人的情感。」

(中時 )