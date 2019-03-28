美妝出招！找來代言人搶話題拚買氣 21:442019/03/28 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資生堂激透光代言人林俊傑與激透光全系列產品。（資生堂提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資生堂國際櫃激透光系列。（資生堂提供） FANCL活膚祛黑內外防護組，特價4120元。（FANCL提供） 氣質女神張鈞甯出席FANCL旗艦概念店活動，提倡無添加保養生活。（FANCL提供） 頂級美妝找來代言人搶話題，拚買氣，資生堂則請來男神林俊傑擔綱代言激透光系列，他分享，「平時在一整天的忙碌過後，回家泡澡時或是洗完澡過後會使用資生堂激透光超能櫻花凝霜厚敷臉上，我喜歡它不同層次柑橘香氛，讓身心靈都獲得療癒的舒緩。」 女神張鈞甯則以無添加保養維繫美肌，她說，因為FANCL的保養品都是小ml數，非常好隨身攜帶，即使搭飛機覺得乾燥時，都可以馬上拿出肌底液補充肌膚水份，她表示，持續的補妝會讓臉部肌膚非常乾燥，她反而會趁用餐休息時間趕緊把妝卸掉，重新保養再上妝，妝感更服貼。 (中時 ) #資生堂 #保養 #肌膚 #買氣 #美妝 推薦閱讀 愛買乾拌麵月銷10萬包 21:552019/03/25 生活 擔憂大選干擾買氣 建商五天王 推案重壓上半年 04:092019/03/26 生活 迎接盛夏 涼感保養當道 18:482019/03/26 生活 蘭蔻完美出擊 推絕對完美玫瑰氣墊粉餅 19:292019/03/27 生活 日系美妝DHC攜手史努比 打造卡哇伊聯名限定組 19:292019/03/27 生活 伊莉特春季滿額贈禮 限量登場 04:092019/03/28 生活 百貨母親節 妝品領軍衝業績 04:102019/03/28 生活 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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