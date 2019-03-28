資生堂國際櫃激透光系列。（資生堂提供）

FANCL活膚祛黑內外防護組，特價4120元。（FANCL提供）

氣質女神張鈞甯出席FANCL旗艦概念店活動，提倡無添加保養生活。（FANCL提供）

頂級美妝找來代言人搶話題，拚買氣，資生堂則請來男神林俊傑擔綱代言激透光系列，他分享，「平時在一整天的忙碌過後，回家泡澡時或是洗完澡過後會使用資生堂激透光超能櫻花凝霜厚敷臉上，我喜歡它不同層次柑橘香氛，讓身心靈都獲得療癒的舒緩。」

女神張鈞甯則以無添加保養維繫美肌，她說，因為FANCL的保養品都是小ml數，非常好隨身攜帶，即使搭飛機覺得乾燥時，都可以馬上拿出肌底液補充肌膚水份，她表示，持續的補妝會讓臉部肌膚非常乾燥，她反而會趁用餐休息時間趕緊把妝卸掉，重新保養再上妝，妝感更服貼。

(中時 )