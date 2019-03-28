英國《金融時報》報導，經濟學家、政治學家和新興市場專家數十年來一直談及亞洲時代即將來臨，根據調查估計，如今已是亞洲大陸成為全球重心的轉捩點，預料亞洲世紀（Asian Century）將於2020年展開，屆時亞洲經濟將占全球的逾半比重。

根據聯合國資料，亞洲人口達全球一半以上。全世界30大城有21座位在亞洲。到了2020年，亞洲將囊括全球一半的中產階級人口。中產階級在此定義為依據2005年購買力平價（PPP）為計，每日人均收入介於10～100美元的家庭。

LMC Automotive指出，自2007年以來，亞洲汽車與卡車銷量就是全球各區之冠，預估到2030年，亞洲銷量將等同於全球其他地區的總合。

亞洲領導人早已公開談及全球經濟重心位移趨勢。印度總理莫迪在亞洲基礎建設投資銀行（AIIB）年會上表示，「現今亞洲大陸是全球經濟活動的重點，這裡擁有全球經濟成長的主要引擎。事實上，我們已活在許多人所稱的亞洲世紀。」

至於亞洲時代何時開始？《金融時報》根據資料估算，在納入PPP的基準下，亞洲經濟體在2020年可大過全球其他地區的加總，寫下19世紀以來首見，也意味亞洲世紀將於明年開啟。

這反映亞洲20年來的急速發展，在2000年時，亞洲僅占全球經濟產出的三分之一。

中國、印度急速崛起，是亞洲經濟興盛的兩大動能。在PPP基準計算下，中國經濟已超越美國，占全球經濟產出的19％，比2000年的7％高出1倍有餘。同樣依照PPP條件為計，印度是全球第三大經濟體，國內生產毛額（GDP）高於德國或日本。

除了中印之外，亞洲其他經濟體的成長力道也不遑多讓。

依照PPP基準，印尼預計2020年躍升為全球第七大經濟體，到了2023年將擠下俄羅斯，成為第六大。

(工商 )