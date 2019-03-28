淡水河谷 第四季獲利上揚 22:012019/03/28 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 拜鐵礦砂價格上漲和運費降低所賜，鐵礦砂巨擘淡水河谷（Vale）第四季淨利攀升至38億美元，優於第三季的14億美元，營收由第三季的95億美元增加至98億美元。調整後息前稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA），由43億美元上升至45億美元。 (工商 ) #美元 #獲利 #第三季 #鐵礦 #淡水 推薦閱讀 紀文豪獨鍾淡水 期盼球場風華再現 04:102019/03/24 財經 聞之喪膽的貨幣改革 04:102019/03/24 財經 《商情》賣壓湧現，打壓上周五LME期銅跌1.7％ 10:002019/03/25 財經 淡水飯店陸客癱坐椅子猝死 房務開門嚇壞 11:202019/03/25 財經 淡水東來社區 劃定都更區 04:102019/03/26 財經 《商情》需求疑慮，打壓周一LME基本金屬期貨多數收黑 09:422019/03/26 財經 1~2月大陸規模以上工業獲利 年減14％ 10:152019/03/27 財經 新普全年EPS達17.35元 創歷史新高 14:322019/03/27 財經 《國際產業》FMG集團創辦人：全球鐵礦石供應可能短缺 15:052019/03/27 財經 《商情》庫存下降，周三LME期鋁升至1周高點 10:162019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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