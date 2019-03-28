拜鐵礦砂價格上漲和運費降低所賜，鐵礦砂巨擘淡水河谷（Vale）第四季淨利攀升至38億美元，優於第三季的14億美元，營收由第三季的95億美元增加至98億美元。調整後息前稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA），由43億美元上升至45億美元。

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