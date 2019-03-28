政院修法酒駕故意致死最重可判死刑，表面上看似回應民間「酒駕零容忍」訴求，但其實這項修法必需回歸到殺人罪看待，在台灣殺人罪最重可判死刑，但仔細想想，在執政黨廢死理念下，有多少惡性重大的殺人犯判不了死刑，遑論數不清「尚有悔意、仍有教化可能」的判決，這樣的酒駕修法，究竟是懲治了酒駕，還是滿足執政者的沽名釣譽？

民間的訴求再清楚不過，酒駕累犯再因酒駕致人於死就應重判死刑，但這樣的訴求，政院大大打了折扣，修出的《刑法》白紙黑字，最重是無期徒刑，沒有判死的可能性。

翻開報紙，「富少撞死孝子、富商撞死貧婦」的憾事屢見不鮮，哪一樁能被輕易證實是酒駕故意致死？其實不用故意，酒駕就足以毀掉無以數計的美滿家庭，更何況這次的修法還是針對酒駕累犯致人於死，最高刑度只有無期徒刑，等於是坐視社會上難以掌控的不定時炸彈，持續在街頭引爆，而這只是就法論法而已。

至於蘇揆所謂的酒駕故意致死，條文是連結到殺人罪，但捫心自問台灣多少殺人犯最後能夠以死刑定讞，這樣的修法效果，真能對酒駕者產生警惕作用？

死刑能否遏止酒駕，是另一個層面的問題，死刑存廢也可受公評，但既然修法完全不能導向酒駕故意致死必然為死刑，酒駕累犯也只能判到無期徒刑，哪麼故意強調 「不必到累犯，只要有不確定故意、隱含的惡意都以殺人罪論處，刑法第271條是處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」，這句話不是欺騙百姓博得嚴懲酒駕的美名是什麼？

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(中時 )