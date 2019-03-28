日本高中生小宮侑大，展演日本少林拳法，贏得滿堂彩。（義守大學提供）

日本多摩大學研修團安排粟津成冴表演日本書道。（義守大學提供）

日本多摩大學暨附屬藤澤翔陵高中師生一行31人，近日赴義守大學進行整日移地教學，並特別與義守大學應用日語學系師生交流，來自日本的研修團員，精心準備日本書道、日本少林拳法等展演，讓義大學生十分驚豔。

日本多摩大學暨附屬藤澤翔陵高中研修團，由姐妹校多摩大學部長安田震一帶領，課程由義大應日系教師高嶋由紀子帶領，引導台日學生，就異文化議題，例如生活習慣等分組交流，討論熱絡；課程更安排日本同學以英文及日文，發表以台灣社會、流行文化、日本娛樂文化為主題的觀察報告。

此外，日本多摩大學暨附屬藤澤翔陵高中研修訪問團也精心準備各項表演節目，包括粟津成冴的日本書道、小宮侑大的日本少林拳法展演；多摩大學部長安田震一、藤澤翔陵高中教師龜田昭彥皆表示，透過交流活動期能深化彼此的文化認知，促進兩校情誼，感謝義大師生的熱情接待，期盼明年再見。

義大應日系主任李守愛表示，該系今年共有23名日本公費交換留學生，其中兩位目前正在當地交換留學，表現深受多摩大學師長肯定；參與此次交流活動的多摩大學同學也紛紛表示，希望明年能來義大交換留學。

(旺報 )