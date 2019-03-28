想到台北市信義區，你會想到什麼？信義區公所與信義社區大學合作，以「計畫之外」為主題，推出8場在地導覽，另外還有地方特展、實境遊戲與影片放映。活動自4月1日起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。

信義區長游竹萍表示，一個城市常包含多種面貌，霓虹燈、人潮的鬧哄，是信義區；礦坑的低嗚、溪流的淙淙，也是信義區，所以透過導覽以及相關活動，帶大家來一趟信義區街道的歷史紋理之旅。

8場導覽主題分別為「信義遊覽巴士」，從四四南村開始一路搭乘巴士到吳興街、嘉興街、基隆路、市民大道、永吉路、松山路、福德街、中坡南北路，最後在松山車站結束；「公共藝術與城市美學之旅」以台北101為起點，沿信義路五段、松智路、松壽路、市府路圍成的街廓，介紹臺北101及世貿三館人行道上及建築物內外的公共藝術，再以空橋串聯其他建築，沿路介紹區內其他公共及裝置藝術。

「象山夜訪」是到象山公園內的台北樹蛙保護區介紹當地樹蛙及自然環境生態，隨後沿公園步道上行到象山親山步道，沿親山步道介紹週邊生態；「飛越杜鵑窩：療癒松德」沿象山公園向東行約20分鐘，行經信義快速道路的象山隧工殤紀念碑、寧波同鄉會墓園、虎林公園，到達松德院區介紹院區內景點；「從良田到商圈：吳興記憶拼圖」介紹在地的店家／文史／自然環境，最後在松仁路底的六合綠地結束。

最後，「四獸山腳下的傳奇」沿林口街、松山路上行到後方的永春陂生態濕地（施工中） 介紹永春陂文史和四獸山，再沿松山商職外圍環道步行到福德街廣慈博愛園區（施工中），繞行大道路、中坡南路到福德公園後上奉天宮，最後在瑠公國中（中陂）結束；「順時代換新衫：戲說五分埔」行經永吉路到松山路介紹街邊店家，之後到五分埔福德宮介紹在地信仰文化，然後到五分埔成衣商圈介紹商圈成因／過往／現況，並介紹隨商圈移民而來的信仰中心進安宮，最後到松山火車站結束；「信義溪遊記」沿信義路五段150巷介紹象山公園、沿巷內各在地家族的信仰中心、舊埤溪的自然生態、技訓中心的過去和現在、西大排的自然生態，最後在挹翠山莊下山邊的防洞空結束。

除了導覽走讀活動外，今年特展主題為「下一站 六張犁」，預定5月份於信義公民會館展出，呈現信義區六張犁次分區的在地特色；兩場實境遊戲帶領市民以遊戲方式探索六張犁的歷史特色角落；最後一場回顧影片，完整記錄六張犁的走讀足跡，精彩可期。

(中時 )