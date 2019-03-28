提倡環保，7-11響應用「愛心零錢袋」祭祖行善代金。（品牌提供）

清明連假將到來，許多民眾會在祭祖時準備雞蛋、鴨蛋、發粿、紅圓及紅龜粿等傳統五寶，7-11針對新世代拜拜族，推薦新「掃墓必備五寶」，包括衛生紙、濕紙巾、礦泉水、麵包輕食，及愛心零錢袋，鑑於近年環保意識抬頭，鼓勵大家「行善代金」，呼籲祭祖改用「存零錢」拜祖先，供桌上不放金紙，改為擺放「愛心零錢袋」，響應金紙減量。

7-11掌握掃墓商機，部分門市規畫「清明祭祀專區」，為民眾準備掃墓會需要的商品，預估業績可望較平日成長2~3成。今年強化掃墓必備的毛巾、濕紙巾、隨身面紙、防蚊液等商品，會較平日增加3成備貨量；早餐的飯糰、三明治、麵包，也較平日增加2成以上。

另外，考量到天氣變化，雨衣及雨傘等商品也加強訂貨，部分門市位於掃墓地點必經的幹道上，加強提神飲料、機能性糖果、休閒零食的備貨，同時提升冰品備貨量、將大瓶水預冰，盡可能滿足祭祖需求。

(中時 )