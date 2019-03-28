「就諦學堂」長期推動東協、亞洲語言教育與文化，今年舉辦第4屆前瞻東協民間論壇。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」長期推動東協、亞洲語言教育與文化，今年舉辦第4屆前瞻東協民間論壇。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」長期推動東協、亞洲語言教育與文化，今年舉辦第4屆前瞻東協民間論壇。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」長期推動東協、亞洲語言教育與文化，今年舉辦第4屆前瞻東協民間論壇。（葉書宏翻攝）

「就諦學堂」長期推動東協、亞洲語言教育與文化，今年舉辦第4屆前瞻東協民間論壇，邀請長期關心教育與東協議題的菁英，以及東協語文教育與文化工作者共同交流，暢談越南崛起及年輕人如何把握前瞻東協的機遇契機。

「就諦學堂」分別於2016、2017、2018年舉辦第一、二、三屆「前瞻東協民間論壇，每場皆有上百人出席、由於反應熱烈，備受各界肯定。

論壇由就諦學堂創辦人、國立臺北商業大學東協中心執行長李三財主持，前半場邀請知名歷史作家黃偉雯發表專題演講「認識越南的歷史，掌握東協崛起的契機」。黃偉雯妙語如珠地細說越南興衰史以及越南與中華文化連結，從社會文化、旅遊經貿的面向讓大家更瞭解越南近代崛起的契機。

論壇開始，首先由深入研究、留印度工作的鄭芝薇，深入淺出談對於印度工作環境的觀點、到印度工作所必須有的準備與態度；博士陳鴻章則是從自身在緬甸招生所見所聞的體悟，帶出東南亞國家前往招生及合作時，必須尊重當地國家文化的重要觀點，並強調應以同理心去看待東南亞文化及僑校傳統。

再者，身為留學台灣大學多年的印尼籍講師王耀阡，則以他的家族在印尼開辦連鎖中文學校的發展經驗，分析在印尼創業必須關注的機會和重點。

此外，亦特別請到在印尼從事化妝保養品貿易，白手創業的北商大校友李先生分享在印尼經商秘訣，他表示，當地人口眾多，中產階級消費力提升，對各項民生需求持續增加，印尼確實是個龐大的市場，若能加強民間對台灣和印尼雙向了解，將可促進台灣印尼能夠互惠互利，共創高峰。

台灣與東協成員國同是亞洲國家，不僅在文化上多有交集，在進出口貿易、勞動輸出、教育等層面的互動更是日漸頻繁。

就諦學堂創辦人李三財表示，期盼以論壇方式凝聚更多專業觀點，帶領台灣社會尤其是年輕一代更瞭解東協，促進台灣對東協國家經濟、社會、文化等層面的理解與交流，建立有效且具體之施政建議，並開創年輕世代的國際視野與契機。

(中時 )