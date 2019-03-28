新北市教育局28日在中和區自強國小舉辦「106至108學年度專業成長學校（第二期）期中分享會」，聚集第一至三期共計37所專業成長學校核心人員及專業校長們，分組發表執行成果，激盪出更多元的創新教學，共為108課綱推動預備。

新北市專業成長學校計畫自105年起開始推動，鼓勵各校形塑專業成長文化，以課程創新、教學精進及研究發展等三向度進行專業成長，每年定期邀請學校分享現場實踐的困難與解決方式，透過社群方式進行分享討論，回饋成為下一年度的成長。

分享會因應108學年度新課綱即將上路，邀請台南保東國小張茵倩校長以自身經驗為範例進行專題演講，暢談108學年度新課綱，如何帶領學校團隊盤點、規劃及整合學校在地特色、校本課程及發展脈絡，孕育創生學校課程與教學的發展主軸。張校長豐富的演講讓在場的校長和教師收穫滿滿。

第一期的專業成長學校，迄今已執行3年，其中光華國小林惠珍校長表示，全校教師關注課程與教學的實踐，以學習共同體先導學校為基礎，透過教師專業社群的推動，以公開授課落實備課、觀課及議課為實踐策略。實施三年以來，各專業社群轉型為備課社群，社群數高達10個以上，學校原有的班群也發揮共學、互學的精神，以學習者為中心的探究型課程教學，深化於課堂實踐。

深坑國中則以「減C、增B、拔A」為目標，藉由專業成長學校計畫的引導，成為12年國教前導學校的核心學校，建立教師專業對話與觀摩學習，經由親身體驗與實作觀察，發展彈性學習課程，持續致力學校課程教學研究。

教育研究及資訊發展科科長吳佳珊表示，面對108課綱，不論是教師轉換為素養導向教學，抑或是校長轉換為教學領導，都需要持續專業成長精進，期望本市學校及教師皆能以自發、互動、共好的方式，進行課程統整與跨領域學習，透過素養導向的教學與評量，成就每一個孩子。

(中時 )