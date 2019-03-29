永豐餘（1907）去年合併營收764.40億元，年增14.5％，創史上新高紀錄。旗下各事業群營運規模都擴大，惟因下半年市場需求減緩，原物料價格下滑，全年稅後淨利歸屬母公司14.40億元，每股稅後淨利0.87元，董事會決議每股配發現金股利0.60元，配發率69％。

其中，工紙紙器事業群因營運體質調整有成，越南業務規模擴大，營收年增26.7％；漿紙事業群上半年需求旺且漿紙價格上揚，營收年增4.9％；消費品事業群產品組合調整得宜，帶動台灣出貨量攀升，營收年增6.5％。其他轉投資方面，申豐特用應材因客戶擴廠帶動需求成長，營收年增24.1％；永道無線射頻標籤（揚州）出貨穩健，營收年增4.9％。

展望今年，永豐餘投控在營運規劃上，漿紙事業群彈性調整產品結構，開發無「螢」光紙、「益利吸」紙吸管紙等環保綠色產品，聚焦高毛利率與高技術的紙品；工紙紙器事業群持續改善各廠營運效率，並規劃開發製程餘料資源化，開啟循環經濟新模式；消費品事業群研發並推廣高階紙品、潔品，調整銷售通路組合，提升獲利貢獻。

(工商 )