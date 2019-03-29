行政院28日通過國家電影及視聽文化中心設置條例草案，國家電影中心轉行政法人，強化影視聽資產典藏修復。待草案經立法院三讀通過，現有場館維運及館藏1.7萬部華語片、3千多部外語片，以及其他寄藏的數萬筆影音、圖文資料授權產生的收入，可回到國家電影及視聽文化中心，使藏品運用範圍及影響力擴大。

文化部表示，國家電影中心由「財團法人」轉型為「行政法人」，將可提升社會公信力、強化徵集國家文物功能，確保影視資產保存之多樣性及完整性，也將典藏範圍從電影擴增廣播電視等視聽內容，強化典藏、修復、保存影視聽文化資產等功能，建構完整的台灣影視史詮釋體系。

文化部本次擬具「國家電影及視聽文化中心設置條例」草案共計33條，包含國家電影及視聽文化中心業務範圍、經費來源、組織運作方式，以及監督機關文化部對該中心的監督機制等。未來，國家電影及視聽文化中心將透過影像、聲音等史料檔案系統化整理及研究，執行重建台灣影視史等任務；並延續現行電影中心任務，以FIAF（國際電影資料館聯盟）、SEAPAVAA（東南亞暨太平洋影音資料館協會）等國際組織會員身分，進行各式國際文化合作及拓展。

文化部與新北市政府簽訂合作籌建國家電影中心場館，預計今年1底完工，將提供所需映演、閱覽、行政等空間。電影文資修復及保存部分，文化部105年起將「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」納入文化部科技自主額度，每年編列逾2千萬元用於補助國家電影中心辦理電影數位修復、高階掃描等，已辦理《空山靈雨》、《地獄新娘》、《難忘的車站》等影片修復，及《悲情城市》、《玉卿嫂》、《母親三十歲》等影片高階數位掃描。

文化部106年起新增4年共2億餘元預算，用於辦理「國家電影資產保存及推廣計畫」，以強化電影文化資產之蒐集、搶救、保存、活化運用等。

(工商 )