民進黨內總統初選倍受矚目，黨主席卓榮泰28日親上政論節目說明，他指出屆時民調將會針對年齡加權，對於來賓質疑總統初選五人協調小組有多人已公開挺蔡英文，使外界質疑初選能否公平，卓榮泰則強調他找人不考慮派系只考慮地區影響力，他也相信五人小組其他成員的公正性。

卓榮泰指出，民進黨總統初選民調將依照性別、年齡、戶籍三項加權，但是此話一出，隨即遭節目「政經看民視」主持人彭文正質疑，彭文正說電話中可以聽出性別，但是無法確認受訪者年紀，到時大家知道民進黨的規則後，就自稱年輕人，造成作弊空間，拿年齡加權會留下很多後遺症。但是卓榮泰回稱，他都是依照規定辦理，已經到了如今這樣的程序了，他也不敢去更動內容。

此外節目來賓汪潔民也質疑五人協調小組當中，陳菊、鄭文燦等人均表態支持蔡英文，而且現在還有黨政高層放出蔡賴配一說，彷彿賴清德如果不跟蔡英文配，就成了民進黨叛徒，這兩件事情讓人質疑民進黨初選是否公平。

但卓榮泰表示，除了五人協調小組之外，還有提名策略小組，策略小組他不以派系考量，從地區思考，陳其邁負責高高屏，黃偉哲負責雲嘉南，林佳龍負責中彰投，鄭文燦負責桃竹苗跟北北，著眼他們在當地的影響力，再加上陳菊、蘇貞昌跟柯建銘，他相信他們的協調的經驗比他自己好，也相信他們的公正性，請社會能夠給他們基本的信任。

然而彭文正仍秀出數據，指出2403位打進節目投票的民眾中，有91.68％認為協調小組公然舞弊，只有2.7％寄予厚望。

(中時 )