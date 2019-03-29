台北101年度盛事垂直馬拉松再度開跑！101表示，為了呼應今年的主題「與英雄同行」，主辦單位今年特別邀請了象徵英雄並個別代表勇氣、智慧和意志力的警察、消防和調查局參加團體賽，此外，還有擁有百萬粉絲的Youtuber「滴妹」也來參加，讓今年活動充滿話題！

台北101董事長張學舜與合作單位貴賓，今（28）共同宣布將於3月29日青年節當天1200開放上網報名（www.taipei101-runup.com.tw），九支包含特種部隊在內的團體賽也提醒了參賽者這是一場最具挑戰性的比賽，主辦單位說，依照過去報名經常秒殺的慣例，想要完成「台北101垂直馬，成就GET」的參賽者，恐怕要趕緊搶票！

今天記者會除了由台北101董事長張學舜親自主持，也邀請了台北市政府觀傳局長劉奕霆、冠名贊助商中國信託銀行個金營運總處楊淑惠資深副總經理、以及警消調各單位代表共同出席，還有百萬粉絲的Youtuber「滴妹」特別來賓。

台北101董事長張學舜說，台北101垂直馬拉松意義在於，每個人都可以賦予自己勇氣，去挑戰我們覺得做不到的困難；我們用智慧和意志力去解決在眼前的挑戰，一步一步往上，正是我們作為最高地標的象徵意義。

滴妹說，參加台北101垂直馬拉松一直都是她的心願，但是始終缺乏勇氣報名，因為不常運動的她，根本不敢挑戰，但她說，如果能完成一個連自己都不相信可以完成的挑戰，絕對是值得一生一跑的榮耀。

主辦單位說，今年台北101垂直馬還有三項新創舉：

一、呼應「與英雄同行」，過去參賽者都在一樓等待跑者獨自完成登高，今年台北101推出開放觀景台的「迎接英雄親友票」，凡是跑者親友，都可以優惠票價在5月4號當天購票至觀景台，一邊觀看台灣最高美景，一邊等待親友，並首創先例享有在觀景台與跑者會合的特殊待遇。

二、台北101在今年以實際行動響應「禁用一次性水杯」的倡議，把登高過程中可能需要的將近八萬個紙杯改為租用循環使用性杯具。

三、台北101首次運用回收的咖啡渣以及保特瓶製成的環保紗做成本屆賽衣，不僅能控制異味，同時還擁有速乾及優異的紫外線防護效果。希望在台灣最高綠建築屢創標竿之際，持續做出新典範。

(工商 )