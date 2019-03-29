中國南方航空與肯驛合作，南航明珠會員搭乘南方航空實際承運航班，於肯驛國際官方網站以輸入折扣代碼的方式提前預約，即可享優惠價減200元，全球禮遇通關優惠價減400元（適用機場以肯驛網站訊息為準），每筆預訂再送機場咖啡乙杯，並推南航會員專享WIFI機租一送一及全球行李辨識卡租一送一等優惠。

肯驛國際是機場接送市場中的領先品牌，市面上超過60％的機場接送服務都是來自於肯驛國際，該公司的機場接送提供各式精選進口車型及七人座商務車．並擁有職業駕照並受過訓練的專業司機，更提供高優質的貼心服務，除了硬體設備高規格，也特別為每部車輛投保新台幣300萬的乘客平安責任險，讓民眾出門返家超安心。

貼心的是，機場接送預約完成時會以簡訊發送電子票券，預約資訊及詳細內容會隨時更新在肯驛隨行券中，任何資訊機接資訊更新皆可在票券上查詢，像是司機聯繫方式、車輛車號…等，還能存在Apple Wallet及Google Pay裡隨時掌握。

另外，肯驛國際還能夠連線航班資訊，即使航班延遲抵達，都能讓客戶放心，因為禮賓車能準時的抵達機場大廳接送乘客。並提供二十四小時全年無休的客服中心，就算是颱風天或是突發狀況都能即時解決客戶問題。

肯驛國際也提供全球機場接送服務，涵蓋全球290個機場禮賓車接送服務。同時也是台灣龍騰卡的發行公司，龍騰卡提供全球1200個機場貴賓室，連台灣機場餐廳都能享受；甚至全球機場禮遇通關、全球禮賓秘書、全球急難救助服務，提供出遊的一站式服務。

中國南方航空自2018年起與肯驛國際展開合作關係，上述優惠至2019年7月31日止有效。詳情可參考”飛南航”會員網：http：／／www.flychinasouthern.com.tw／

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