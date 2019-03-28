蔡英文總統「海洋民主之旅」今晚返台，她晚間在臉書表示，拚外交不分年齡，也沒有分顏色，努力讓台灣人可以有尊嚴地被全世界看見，這就是總統該做的事。「這三年來，蔡英文做到了」。未來的挑戰還很多，國政沒有休息，為台灣打拚的腳步，也不會停，「明天早上繼續上工」！

蔡英文今晚在臉書表示，「各位辣台派，我們為台灣拚外交回來了！」她說，過境夏威夷時，有件事讓她感觸很深。我在Waikiki海灘，遇到來自台灣，到夏威夷參加「機器人大賽」的高中生，他們拿著國旗，在海灘上大聲喊總統好。

她說，過去的總統在美國過境不會發生這樣的場景，現在能有這樣的改變，更代表因為我們的努力，台灣年輕人可以被世界看見。

除了與美國互動，大家只要打開地圖，從印度到太平洋，都能夠看見台灣的角色。為了印太地區的和平、穩定跟繁榮，台灣不只是平衡者，也是貢獻者。「我們用行動告訴世界，台灣不只是台灣海峽旁的台灣，更是太平洋上的台灣」。

蔡英文強調 ，拚外交不分年齡，也沒有分顏色，努力讓台灣人可以有尊嚴地被全世界看見，這就是總統該做的事。「我有自信地跟全國的台灣人民說，這三年來，蔡英文做到了」。

她說，未來的挑戰還很多，國政沒有休息，為台灣打拚的腳步，也不會停，明天早上繼續上工！

(工商 )