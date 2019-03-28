上緯董事長蔡朝陽表示，海洋風電第二階段興建工程正順利進行中，所配合坐落於台中港2號碼頭之台灣首座離岸風電重件碼頭並已完成整建工程，將進行風場部件組裝裝卸。在海洋風電協助與投入下，台中港已擁有符合離岸風電施工組裝規格的重件承載碼頭。 由麥格理資本、沃旭能源、上緯以及JERA合資成立的海洋風電，正全力推動在2019年完成台灣首座離岸風電示範風場。該風電（Formosa I）包含兩階段。第一階段容量8MW，兩支風機已於2016年10月安裝。第二階段容量120MW，預計2019年年底完工。位於台灣西北苗栗縣海岸約2～6公里處。。 蔡朝陽表示，海洋風電是台灣首座離岸風電示範風場，於台中港2號碼頭整建過程與台中港務公司緊密合作外，亦負責塔架預組裝錨定系統設計與施工。此系統為台灣首批，從設計、測試、製造到安裝，海洋風電團隊與聯邦工程顧問公司花費約1年時間密切配合打造。 此錨定系統的製造過程通過SGS檢測，具備抗震與抗颱性能。為符合塔架規格，施工團隊將土木工程的精準度控制在3毫米水準，已達國際級水平，此案例已成功將台灣本土廠商扶植進入風電基礎供應鏈中，海洋風電將持續落實本土產業在地化。

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