岱宇國際（1598）看好全球健身風潮，28日至30日在台北國際體育用品展（TaiSPO），特別規畫綜合格鬥UFC品牌，及Spirit品牌Johnny G新飛輪現場體驗活動，由現場教練親身指導使用，加上循序漸進式課程，讓現場參觀民眾、各地經銷代理與專業採購商體驗團練情況。 岱宇表示，今年適逢Sole品牌每三年健身器材產品大幅度改款，針對旗下跑步機、自行車、橢圓機等共18款健身器材產品，全面升級，包括產品外型規格、雙喇叭藍芽連接裝置、手機/平板架與充電孔等全新外觀設計，並整合自有互動式雲端平台服務的「Game Room」與結合第三方虛擬戶外情境的「Kinomap」等智能化系統，大幅提升家用健身愛好者兼顧運動與互動娛樂享受。 其次，Xterra品牌近2年成功在國際知名電商Amazon平台持續熱銷，已具備於大眾家用健身器材市場良好發展潛力，也規劃於2019年推出多款中低階健身器材產品，以期產品出貨量隨著Amazon客戶訂單與開放全球經銷代理而持續放大，有助於降低平均生產成本，發揮有利經濟效益。 岱宇指出，觀察UFC品牌與Spirit品牌Johnny G新飛輪，2019年參加全球多場展會現場反應熱絡。其中，UFC品牌目前陸續洽談經銷合作，有望朝30家全球代理目標邁進，且公司在英國、美國西雅圖及上海等全球主要商用健身器材消費市場，已有分公司據點，以就近提供服務滿足商用客戶需求，並深化當地銷售表現。 展望2019年，岱宇持審慎樂觀看法。除家用健身銷售表現，有機會受惠Sole品牌改款產品、以及Xterra品牌多款新產品上市銷售，有助於擴大家用健身器材產品銷售表現。 其次，聚焦商用健身器材領域的Spirit品牌Jonny G新飛輪產品，隨著第一季全球展會密集推廣將帶動新一波銷售動能。 最後，醫療復健領域將有望隨著飛利浦品牌授權效益發酵，及CogniBike醫療復健器材訂單隨著日本長照法規完成修正將逐步恢復拉貨表現。 岱宇看好家用、商用健身器材與醫療復健領域拓展火力全開，也同步積極針對集團費用進行良好控管，隨著集團營收規模持續擴大，有機會看到營業費用率下降，並創造整體獲利能力的精進，預期可展現岱宇在家用健身市場良好基礎，與擴大商用及醫療領域成長的真正實力。

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